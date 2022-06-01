PandaDoc Salarii

Director de Companii
Salariul de la PandaDoc variază de la $26,928 în compensație totală pe an pentru un Cercetător UX la nivelul inferior până la $150,750 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PandaDoc. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $84K
Vânzări
Median $111K
Manager Inginerie Software
Median $98.8K

Asistent Administrativ
$42.7K
Analist de Date
$151K
Data Scientist
$47.8K
Designer de Produs
Median $51K
Manager Design de Produs
$82.4K
Manager de Produs
$52.4K
Recrutor
$55K
Cercetător UX
$26.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

El rol amb millor retribució reportat a PandaDoc és Analist de Date at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $150,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PandaDoc és $54,978.

