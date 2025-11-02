Director de Companii
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in China la Panda Restaurant Group variază de la CN¥101K la CN¥138K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Panda Restaurant Group. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

CN¥108K - CN¥131K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Panda Restaurant Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Panda Restaurant Group in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥138,016. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Panda Restaurant Group pentru rolul de Analist de Afaceri in China este CN¥101,133.

