Compensația pentru Inginer Software in United States la Panasonic variază de la $108K pe year pentru L1 la $168K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $156K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Panasonic. Ultima actualizare: 11/3/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
