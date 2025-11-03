Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Program in United Kingdom la Panasonic variază de la £58.7K la £80.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Panasonic. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

£62.8K - £75.9K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£58.7K£62.8K£75.9K£80.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Care sunt nivelurile de carieră la Panasonic?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Panasonic in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £80,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Panasonic pentru rolul de Manager de Program in United Kingdom este £58,657.

