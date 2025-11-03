Director de Companii
Panasonic
Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in United States la Panasonic totalizează $155K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Panasonic. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
Panasonic
Staff Engineer
Waltham, MA
Total pe an
$155K
Nivel
-
Salariu de bază
$145K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Panasonic?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Panasonic in United States ajunge la o compensație totală anuală de $176,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Panasonic pentru rolul de Inginer Hardware in United States este $100,000.

