Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la Palo Alto Networks variază de la $323K la $443K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Palo Alto Networks. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$350K - $416K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$323K$350K$416K$443K
Interval Comun
Interval Posibil

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la Palo Alto Networks in United States ajunge la o compensație totală anuală de $442,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Palo Alto Networks pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $323,400.

