Palo Alto Networks Capitalist de Risc Salarii

Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la Palo Alto Networks variază de la $323K la $443K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Palo Alto Networks. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie $350K - $416K United States Interval Comun Interval Posibil $323K $350K $416K $443K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Capitalist de Risc contribuțiis la Palo Alto Networks pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Palo Alto Networks ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Capitalist de Risc oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă