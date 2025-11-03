Director de Companii
Palo Alto Networks
Compensația totală medie pentru Recompense Totale in Netherlands la Palo Alto Networks variază de la €83.2K la €116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Palo Alto Networks. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

€90.2K - €109K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€83.2K€90.2K€109K€116K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recompense Totale la Palo Alto Networks in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €116,223. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Palo Alto Networks pentru rolul de Recompense Totale in Netherlands este €83,160.

Alte Resurse