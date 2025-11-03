Compensația pentru Manager de Produs in United States la Palo Alto Networks variază de la $243K pe year pentru Product Manager la $506K pe year pentru Distinguished Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $348K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Palo Alto Networks. Ultima actualizare: 11/3/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)