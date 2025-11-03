Director de Companii
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks
  Salarii
  Resurse Umane

  Toate salariile Resurse Umane

Palo Alto Networks Resurse Umane Salarii

Pachetul median de compensație pentru Resurse Umane in United States la Palo Alto Networks totalizează $304K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Palo Alto Networks. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
Palo Alto Networks
Sr Recruiter
San Francisco, CA
Total pe an
$304K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$195K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$29K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palo Alto Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Palo Alto Networks in United States ajunge la o compensație totală anuală de $397,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Palo Alto Networks pentru rolul de Resurse Umane in United States este $290,250.

Alte Resurse