Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Pair Eyewear variază de la $177K la $257K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pair Eyewear. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$201K - $233K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$177K$201K$233K$257K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Pair Eyewear?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Pair Eyewear in United States ajunge la o compensație totală anuală de $256,564. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pair Eyewear pentru rolul de Designer de Produs in United States este $176,792.

