Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Pagaya variază de la $125K la $178K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pagaya. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$143K - $167K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$125K$143K$167K$178K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Pagaya?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Pagaya ajunge la o compensație totală anuală de $177,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pagaya pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este $124,542.

