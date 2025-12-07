Director de Companii
Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in Sweden la Paddle variază de la SEK 438K la SEK 625K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Paddle. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$52.7K - $61.7K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Paddle?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Marketing la Paddle in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 624,768. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Paddle pentru rolul de Operațiuni Marketing in Sweden este SEK 437,872.

