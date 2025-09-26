Director de Companii
Outlier AI Redactor Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Redactor Tehnic in United States la Outlier AI variază de la $82K la $119K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Outlier AI. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$93K - $108K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$82K$93K$108K$119K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Redactor Tehnic contribuțiis la Outlier AI pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Outlier AI?

Întrebări frecvente

