Director de Companii
Outlier AI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Outlier AI Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Outlier AI totalizează $72.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Outlier AI. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
Outlier AI
AI Developer
San Francisco, CA
Total pe an
$72.8K
Nivel
L3
Salariu de bază
$72.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Outlier AI?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Inginer Software στην Outlier AI in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $104,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Outlier AI για τον ρόλο Inginer Software in United States είναι $72,800.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Outlier AI

Companii Similare

  • Roblox
  • Amazon
  • Netflix
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse