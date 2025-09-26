Director de Companii
Outlier AI
Outlier AI Prompt Engineer Salarii

Compensația totală medie pentru Prompt Engineer in United States la Outlier AI variază de la $79.6K la $111K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Outlier AI. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$86.1K - $100K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$79.6K$86.1K$100K$111K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Outlier AI?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Prompt Engineer at Outlier AI in United States sits at a yearly total compensation of $111,384. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outlier AI for the jobFamilies.Prompt Engineer role in United States is $79,560.

