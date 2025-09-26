Outlier AI Data Scientist Salarii

Compensația totală medie pentru Data Scientist in United States la Outlier AI variază de la $88.4K la $121K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Outlier AI. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie $94.6K - $114K United States Interval Comun Interval Posibil $88.4K $94.6K $114K $121K Interval Comun Interval Posibil

