Outbrain Salarii

Salariul de la Outbrain variază de la $92,816 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $231,915 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Outbrain. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $110K
Manager Inginerie Software
Median $130K
Analist de Date
$92.8K

Data Scientist
$108K
Tehnolog Informațional (IT)
$136K
Vânzări
$232K
The highest paying role reported at Outbrain is Vânzări at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

Alte Resurse