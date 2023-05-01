Outbrain Salarii

Salariul de la Outbrain variază de la $92,816 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $231,915 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Outbrain . Ultima actualizare: 9/11/2025