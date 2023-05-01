Our Next Energy Salarii

Salariul de la Our Next Energy variază de la $176,400 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $296,510 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Our Next Energy . Ultima actualizare: 9/11/2025