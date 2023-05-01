Director de Companii
Our Next Energy
Our Next Energy Salarii

Salariul de la Our Next Energy variază de la $176,400 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $296,510 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Our Next Energy. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Hardware
$297K
Inginer Mecanic
$176K
Designer de Produs
$245K

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Our Next Energy is Inginer Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $296,510. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Our Next Energy is $244,800.

