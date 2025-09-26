Director de Companii
OU Health
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

OU Health Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la OU Health variază de la $105K la $150K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la OU Health. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$120K - $142K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$105K$120K$142K$150K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la OU Health pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la OU Health?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at OU Health in United States sits at a yearly total compensation of $149,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OU Health for the Inginer Software role in United States is $105,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru OU Health

Companii Similare

  • Coinbase
  • Flipkart
  • Amazon
  • Dropbox
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse