OTTO Salarii

Salariul de la OTTO variază de la $52,290 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $89,919 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OTTO . Ultima actualizare: 9/11/2025