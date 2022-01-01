Director de Companii
OTTO
OTTO Salarii

Salariul de la OTTO variază de la $52,290 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $89,919 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OTTO. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $83.5K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $89.9K
Analist de Date
$52.3K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la OTTO este Data Scientist cu o compensație totală anuală de $89,919. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OTTO este $83,510.

