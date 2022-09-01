Otter.ai Salarii

Salariul de la Otter.ai variază de la $183,600 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $200,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Otter.ai . Ultima actualizare: 9/10/2025