Otter.ai Salarii

Salariul de la Otter.ai variază de la $183,600 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $200,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Otter.ai. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $201K

Inginer Software Backend

Cercetător Științific

Designer Grafic
$184K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Otter.ai, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Otter.ai este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $200,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Otter.ai este $192,050.

