Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Poland la Orsted variază de la PLN 228K la PLN 325K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Orsted. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

PLN 261K - PLN 305K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 228KPLN 261KPLN 305KPLN 325K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Orsted?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Orsted in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 324,687. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Orsted pentru rolul de Consultant în Management in Poland este PLN 227,558.

