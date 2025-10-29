Director de Companii
Orpyx Medical Technologies
Orpyx Medical Technologies Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Canada la Orpyx Medical Technologies variază de la CA$110K la CA$156K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Orpyx Medical Technologies. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$125K - CA$142K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$110KCA$125KCA$142KCA$156K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Orpyx Medical Technologies?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Orpyx Medical Technologies in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$156,384. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Orpyx Medical Technologies pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$109,999.

