Origami Risk Salarii

Salariul de la Origami Risk variază de la $76,500 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $197,010 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Origami Risk. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Inginer Software
Median $106K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $76.5K
Servicii Clienți
$84.6K

Manager de Proiect
$100K
Vânzări
$86.4K
Inginer de Vânzări
$182K
Manager Inginerie Software
$197K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Origami Risk este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $197,010. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Origami Risk este $100,158.

