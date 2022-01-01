Onfido Salarii

Salariul de la Onfido variază de la $110,740 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $195,601 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Onfido . Ultima actualizare: 11/28/2025