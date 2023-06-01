Director de Companii
OneValley Salarii

Salariul de la OneValley variază de la $108,455 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $144,275 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OneValley. Ultima actualizare: 11/28/2025

Manager de Produs
$108K
Manager Program Tehnic
$144K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la OneValley este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $144,275. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneValley este $126,365.

