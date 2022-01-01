OneTrust Salarii

Director de Companii
Salariul de la OneTrust variază de la $11,914 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $323,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OneTrust. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
Median $190K
Manager Inginerie Software
Median $323K
Designer de Produs
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Contabil
$69.7K
Dezvoltare Corporativă
$232K
Servicii Clienți
$117K
Succesul Clientului
$62.5K
Tehnolog Informații (IT)
$72.9K
Consultant în Management
$63.2K
Marketing
$224K
Operațiuni Marketing
$90.5K
Manager de Proiect
Median $135K
Recrutor
$11.9K
Vânzări
$159K
Inginer Vânzări
$121K
Manager Cont Tehnic
$97.5K
Manager Program Tehnic
$112K
Capitalist de Risc
$62.3K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La OneTrust, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la OneTrust este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $323,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneTrust este $106,218.

