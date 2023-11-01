onepoint Salarii

Director de Companii
Salariul de la onepoint variază de la $25,099 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $51,761 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la onepoint. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
Median $47.6K

Inginer Software Backend

Specialist în Știința Datelor
$25.1K
Consultant în Management
$48.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Produs
$51.8K
Vânzări
$50.3K
Arhitect de Soluții
$47.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la onepoint este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $51,761. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la onepoint este $47,982.

