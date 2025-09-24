Director de Companii
OneMarketData
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

OneMarketData Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Armenia la OneMarketData variază de la AMD 32.99M la AMD 45.03M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la OneMarketData. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

AMD 35.32M - AMD 42.7M
Armenia
Interval Comun
Interval Posibil
AMD 32.99MAMD 35.32MAMD 42.7MAMD 45.03M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la OneMarketData pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

AMD 61.96M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de AMD 11.62M+ (uneori AMD 116.18M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la OneMarketData?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la OneMarketData in Armenia ajunge la o compensație totală anuală de AMD 45,026,904. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneMarketData pentru rolul de Inginer Software in Armenia este AMD 32,993,852.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru OneMarketData

Companii Similare

  • DoorDash
  • SoFi
  • Pinterest
  • Square
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse