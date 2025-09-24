Director de Companii
OneMarketData
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Recrutor

  • Toate salariile Recrutor

OneMarketData Recrutor Salarii

Compensația totală medie pentru Recrutor in Armenia la OneMarketData variază de la AMD 5.5M la AMD 7.52M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la OneMarketData. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

AMD 5.95M - AMD 7.07M
Armenia
Interval Comun
Interval Posibil
AMD 5.5MAMD 5.95MAMD 7.07MAMD 7.52M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Recrutor contribuțiis la OneMarketData pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

AMD 61.96M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de AMD 11.62M+ (uneori AMD 116.18M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la OneMarketData?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Recrutor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Recrutor at OneMarketData in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 7,523,866. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMarketData for the Recrutor role in Armenia is AMD 5,495,693.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru OneMarketData

Companii Similare

  • DoorDash
  • SoFi
  • Pinterest
  • Square
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse