Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in United States la OneMain Financial totalizează $127K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la OneMain Financial. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
OneMain Financial
Product Manager
Baltimore, MD
Total pe an
$127K
Nivel
-
Salariu de bază
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la OneMain Financial?

$160K

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at OneMain Financial in United States sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial for the Manager de Produs role in United States is $133,000.

