Compensația totală medie pentru Analist de Date in United States la OneMain Financial variază de la $68.9K la $97.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la OneMain Financial. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$78.2K - $92.7K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$68.9K$78.2K$92.7K$97.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Analist de Date contribuțiis la OneMain Financial pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la OneMain Financial?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la OneMain Financial in United States ajunge la o compensație totală anuală de $97,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneMain Financial pentru rolul de Analist de Date in United States este $68,850.

