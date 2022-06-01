Director de Companii
OneMain Financial
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

OneMain Financial Salarii

Salariul de la OneMain Financial variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Analist Financiar la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OneMain Financial. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $127K
Data Scientist
Median $150K
Inginer Software
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analist de Afaceri
$80.4K
Dezvoltare Corporativă
$101K
Analist de Date
$85.4K
Analist Financiar
$211K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la OneMain Financial este Analist Financiar at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneMain Financial este $100,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru OneMain Financial

Companii Similare

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse