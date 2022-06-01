OneMagnify Salarii

Salariul de la OneMagnify variază de la $69,650 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $115,000 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la OneMagnify . Ultima actualizare: 11/28/2025