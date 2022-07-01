One Source Salarii

Director de Companii
Salariul de la One Source variază de la $23,354 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $85,073 pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la One Source. Ultima actualizare: 11/28/2025

Tehnolog Informații (IT)
$84.6K
Analist Securitate Cibernetică
$85.1K
Inginer Software
$23.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la One Source este Analist Securitate Cibernetică at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $85,073. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la One Source este $84,575.

