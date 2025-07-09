Omnicom Media Group Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Omnicom Media Group variază de la $44,100 în compensație totală anuală pentru Marketing in United States la capătul de jos la $115,280 pentru Arhitect de Soluții in United Kingdom la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Omnicom Media Group. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Redactor de Publicitate
$63.2K
Specialist în Științe de Date
$64.4K
Marketing
$44.1K

Vânzări
$48.5K
Arhitect de Soluții
$115K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Omnicom Media Group este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $115,280. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Omnicom Media Group este $63,230.

Alte Resurse