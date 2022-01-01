Directorul Companiilor
Omnicell
Omnicell Salarii

Intervalul salarial Omnicell variază de la $48,108 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $278,600 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Omnicell. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $135K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $48.1K
Analist de Afaceri
$108K

Tehnolog IT
$279K
Inginer Mecanic
$79.6K
Designer de Produs
$145K
Recrutor
$122K
Manager de Inginerie Software
$203K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Omnicell is Tehnolog IT at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omnicell is $128,700.

