Omio Salarii

Intervalul salarial Omio variază de la $62,896 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $135,567 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Omio. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $62.9K
Analist de Date
$71.4K
Manager de Științe de Date
$107K

Manager de Produs
$136K
Recrutor
$68K
Manager de Inginerie Software
$102K
Întrebări Frecvente

El puesto con el salario más alto reportado en Omio es Manager de Produs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $135,567. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Omio es $86,813.

