OMERS Private Equity Salarii

Intervalul salarial OMERS Private Equity variază de la $60,300 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $143,503 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai OMERS Private Equity. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Asistent Administrativ
$62.2K
Specialist în Științe de Date
$112K
Analist Financiar
$60.3K

Marketing
$96.5K
Inginer de Software
$75.2K
Manager de Inginerie Software
$144K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la OMERS Private Equity este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $143,503. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OMERS Private Equity este $85,853.

