Omega Healthcare Salarii

Intervalul salarial Omega Healthcare variază de la $2,229 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $16,535 pentru Designer Grafic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Omega Healthcare. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Servicii pentru Clienți
$2.3K
Designer Grafic
$16.5K
Resurse Umane
$2.2K

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Omega Healthcare is Designer Grafic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $16,535. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omega Healthcare is $2,270.

