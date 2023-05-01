OM1 Salarii

Intervalul salarial OM1 variază de la $140,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $172,860 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai OM1 . Ultima actualizare: 8/11/2025