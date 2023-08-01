Directorul Companiilor
Olympus Salarii

Intervalul salarial Olympus variază de la $54,150 în compensație totală anuală pentru Inginer de Hardware la capătul de jos la $188,438 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Olympus. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $130K
Contabil
$72.4K
Inginer Biomecanic
$99.5K

Analist de Date
$104K
Inginer de Hardware
$54.2K
Marketing
$180K
Inginer Mecanic
$97.5K
Designer de Produs
$188K
Manager de Produs
$93.6K
Vânzări
$157K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Olympus este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $188,438. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Olympus este $101,696.

