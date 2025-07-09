Director de Companii
Olam
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Olam Salarii

Salariul de la Olam variază de la $24,460 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Olam. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Contabil
$24.5K
Inginer de Control
$101K
Bancher de Investiții
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Proiect
$179K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Olam este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Olam este $110,389.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Olam

Companii Similare

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse