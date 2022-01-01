Okta Salarii

Salariul de la Okta variază de la $66,000 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $868,333 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Okta . Ultima actualizare: 9/17/2025