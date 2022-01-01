Director de Companii
Okta
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Okta Salarii

Salariul de la Okta variază de la $66,000 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $868,333 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Okta. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Fiabilitate Site

Manager Inginerie Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Manager de Produs
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manager Marketing Produs

Inginer de Vânzări
Median $200K
Vânzări
Median $195K
Arhitect de Soluții
Median $213K

Arhitect Securitate Cloud

Manager Program Tehnic
Median $220K
Designer de Produs
Median $143K

Designer UX

Tehnolog Informațional (IT)
Median $185K
Operațiuni de Afaceri
Median $240K
Analist de Afaceri
Median $257K
Servicii Clienți
Median $150K
Manager de Program
Median $249K
Recrutor
Median $166K
Asistent Administrativ
Median $66K
Contabil
$310K

Contabil Tehnic

Manager Operațiuni de Afaceri
$210K
Dezvoltare Afaceri
$76.5K
Șef de Cabinet
$169K
Succes Client
$149K
Analist de Date
$213K
Data Scientist
$206K
Analist Financiar
$221K
Resurse Umane
$184K
Juridic
$214K
Analist Securitate Cibernetică
$145K
Manager Cont Tehnic
$141K
Redactor Tehnic
Median $144K
Cercetător UX
$118K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.4%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Okta, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.4% se dobândește în 1st-AN (33.40% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

No cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Okta, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

No cliff

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Okta este Manager Inginerie Software at the Sr. Director level cu o compensație totală anuală de $868,333. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Okta este $213,060.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Okta

Companii Similare

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse