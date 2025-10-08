Director de Companii
Nuro Inginer Fiabilitate Site Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Fiabilitate Site in United States la Nuro totalizează $264K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nuro. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Total pe an
$264K
Nivel
L4
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Nuro?
Logo Nuro

$10K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Nuro, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Fiabilitate Site la Nuro in United States ajunge la o compensație totală anuală de $332,070. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nuro pentru rolul de Inginer Fiabilitate Site in United States este $302,084.

