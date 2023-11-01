Director de Companii
Novibet
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Novibet Salarii

Salariul de la Novibet variază de la $19,591 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $32,604 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novibet. Ultima actualizare: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer de Produs
$19.6K
Inginer Software
$32.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Novibet este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $32,604. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Novibet este $26,098.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Novibet

Companii Similare

  • Lyft
  • Tesla
  • Pinterest
  • Intuit
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/novibet/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.