Novibet Salarii

Salariul de la Novibet variază de la $19,591 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $32,604 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novibet . Ultima actualizare: 11/28/2025