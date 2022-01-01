Novetta Salarii

Salariul de la Novetta variază de la $107,100 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novetta . Ultima actualizare: 11/28/2025