Novetta Salarii

Salariul de la Novetta variază de la $107,100 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novetta. Ultima actualizare: 11/28/2025

Tehnolog Informații (IT)
$107K
Inginer Software
Median $135K
Manager Program Tehnic
$174K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Novetta este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $174,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Novetta este $135,000.

