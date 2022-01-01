Novartis Salarii

Director de Companii
Salariul de la Novartis variază de la $2,460 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $540,000 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novartis. Ultima actualizare: 10/23/2025

Data Scientist
Median $150K
Analist de Date
Median $10.1K
Inginer Software
Median $125K

Manager Data Science
Median $31.5K
Dezvoltare Afaceri
Median $540K
Arhitect de Soluții
Median $79.4K
Inginer Mecanic
Median $100K
Contabil
$2.5K
Asistent Administrativ
$14.7K
Inginer Biomedical
$229K
Operațiuni de Afaceri
$24.4K
Manager Operațiuni de Afaceri
$269K
Analist de Afaceri
$75.3K
Servicii Clienți
$79.6K
Analist Financiar
$122K
Resurse Umane
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Consultant în Management
$281K
Operațiuni Marketing
$26.8K
Manager Design de Produs
$64.3K
Manager de Produs
$94.7K
Manager de Program
$125K
Manager de Proiect
$24.9K
Vânzări
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Manager Inginerie Software
$163K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Novartis este Dezvoltare Afaceri cu o compensație totală anuală de $540,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Novartis este $97,354.

