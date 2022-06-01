Novant Health Salarii

Director de Companii
Salariul de la Novant Health variază de la $44,845 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $148,852 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novant Health. Ultima actualizare: 10/23/2025

Servicii Clienți
$46.4K
Data Scientist
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Novant Health este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $148,852. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Novant Health este $46,365.

