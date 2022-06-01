Novant Health Salarii

Salariul de la Novant Health variază de la $44,845 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $148,852 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Novant Health . Ultima actualizare: 10/23/2025