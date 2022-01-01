Director de Companii
Nova Credit Salarii

Salariul de la Nova Credit variază de la $110,550 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nova Credit. Ultima actualizare: 10/23/2025

Inginer Software
Median $135K
Data Scientist
$113K
Juridic
$143K

Marketing
$156K
Manager de Produs
$174K
Recrutor
$111K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Nova Credit este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $174,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nova Credit este $138,784.

